Мэрию Волгограда просят оздоровить выгоревший лес

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура пытается через суд обязать администрацию Волгограда провести санитарно-оздоровительные мероприятия в лесном массиве, пострадавшем от пожара.

Как сообщили в надзорном органе, соответствующий иск находится на рассмотрении.

В прокуратуре пояснили, что речь идет о городском лесничестве, где на отдельных участках имеется большое количество поврежденных огнём деревьев, а также ветровальной и буреломной древесины. Какие конкретные территории, которые требуется оздоровить, а также их площадь, не уточняются.

Фото из архива V102.RU

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