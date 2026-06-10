В Среднеахтубинском районе Волгоградской области огромный участок земли оказался завален бытовыми отходами. Площадь нелегального полигона составила 3074 кв.м. Нанесенный экологии ущерб превысил 11 миллионов рублей, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В ходе осмотра территории выявлено, что земельный участок загрязнен множественными навалами отходов. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы и отходов для установления превышений загрязняющих веществ.

- В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по железу, натрию, алюминию, массовым концентрациям водорастворимых форм сульфат-иона, массовым концентрациям водорастворимых форм хлорид-иона и азот нитритному. Отходы отнесены к V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, — сообщили в природоохранном ведомстве.





Согласно расчетам, размер вреда, нанесенного почвам, оценивается в 11 221 938 рублей. Распорядителю участка, где выявлена несанкционированная свалка, направлено требование о добровольном возмещении ущерба. В противном случае указанная сумма будет взыскана через суд.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора





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