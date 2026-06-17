В Волгограде токсичный ручей навредил почве на 6 млн рублей

Свыше 6 миллионов рублей составил ущерб почве от текущих стоков в частном секторе на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. Расчет суммы вреда произведен по результатам лабораторных исследований, сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.





Выездное обследование загрязненной территории вблизи ул. Менделеева, 184 было проведено совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Площадь загрязнения составила 730 кв.м.

– В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по кальцию, нефтепродуктам, массовым концентрациям водорастворимых форм сульфат-иона и хлорид-иона, – сообщили в природоохранном ведомстве. – Требования о добровольном возмещении уже направлены распорядителю участка. Если ущерб не будет компенсирован, средства будут взыскиваться через суд.



