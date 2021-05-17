Расследования

Сбивший волгоградскую пенсионерку водитель раскошелится за ДТП

Расследования 17.05.2021 12:29
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17.05.2021 12:29


Прокуратура Волгограда добилась взыскания в пользу пенсионерки денежной компенсации с виновника ДТП. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган с жалобой обратилась 78-летняя женщина, которую в апреле 2019 года сбил автомобиль. 
Впоследствии в отношении водителя производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью), было прекращено в связи отсутствием состава правонарушения, поскольку, согласно заключению экспертизы полученные женщиной телесные повреждения не причинили вреда здоровью.
Однако пенсионерка в результате ДТП перенесла нравственные страдания, от которых в дальнейшем обострились хронические заболевания. В этой связи прокуратура Волгограда обратилась в суд в интересах пенсионерки о взыскании с водителя компенсации морального вреда.
Решением Кировского районного суда Волгограда исковое заявление прокуратуры города в интересах пенсионерки удовлетворено, с виновника  ДТП взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, заверили в пресс-службе надзорного органа.

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