Здравоохранение 13.05.2021 13:48
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13.05.2021 13:48
Шесть человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, 53-летняя жительница Котельниковского района заразилась COVID-19 после общения с родственником, который был носителем вируса. Женщину госпитализировали в больницу №5 в Волгограде на второй день после появления первых признаков недомогания, но помочь ей не смогли.
От COVID-19 с двухсторонним поражением легких также умерли двое 82-летних жителей Волгограда, еще один 82-летний житель Волжского, 73-летний мужчина из Камышина и 55-летняя жительница Котельниковского района.
На сегодняшний день число погибших от этого вируса составляет 1189 человек.
Новые случаи заболевания выявлены у 92 жителей региона. Выздоровели 93 человека.
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