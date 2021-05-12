Расследования 12.05.2021 11:48
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12.05.2021 11:48
Прокуратура добилась ужесточения наказания 35-летней местной жительнице Виктории Папченковой, осужденной по уголовному делу о мошенничестве с полисами страхования урожая на сумму более 160 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд с учетом доводов надзорного ведомства изменила приговор с условного на реальный.
Папченкова приговором суда 19 марта текущего года была осуждена за мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокуратура посчитала назначенное наказание чрезмерно мягким и оспорила приговор, попросив исключить условную меру. Апелляционная инстанция постановила, что осужденная будет отбывать назначенное ей наказание в колонии общего режима. Папченкову взяли под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, она совместно с 47-летним представителем страховой организации и двумя сообщниками в период с 2013 по 2015 годы подыскивали сельхозтоваропроизводителей на территории региона, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с государственной поддержкой. Фермеры должны были оплатить страховой компании 50% стоимости полиса, после чего предоставить соответствующие сведения в Министерство сельского хозяйства Волгоградской области с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии. После того как половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в подконтрольную страховую организацию от имени сельхозтоваропроизводителей, Папченкова и ее знакомый предоставляли документы для компенсации второй части страховой премии. В дальнейшем полученные деньги распределялись между соучастниками.
Всего таким способом было похищено из средств федерального и регионального бюджетов более 160 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в содеянном Папченкова полностью признала.
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