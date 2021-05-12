Борьба с коррупцией

Глава поселка под Волгоградом отдал родственнице муниципальное имущество без конкурса

Борьба с коррупцией 12.05.2021 09:59
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12.05.2021 09:59


Незаконная аренда муниципального имущества пресечена прокуратурой Иловлинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения законодательства о противодействии коррупции выявлены в деятельности администрации Ширяевского сельского поселения.
Федеральный закон обязывает заключать договоры аренды в отношении муниципального имущества только по результатам проведения конкурсов или аукционов. Однако, как установило надзорное ведомство, глава Ширяевского сельского поселения без проведения конкурсных процедур предоставил в аренду матери своей супруги муниципальное помещение под обустройство магазина.
Прокуратурой района внесено представление, по итогам рассмотрения которого индивидуальный предприниматель освободила неправомерно занятой помещение.
Также по инициативе прокуратуры Иловлинского района глава поселения постановлением Волгоградского УФАС привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.9 КоАП РФ (ограничение конкуренции органами местного самоуправления) с назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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