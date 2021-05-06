Дурно пахнущим благоустройством в Краснослободске Волгоградской области займутся следственные органы
Расследования 06.05.2021 16:44
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06.05.2021 16:44
Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области вскрыла нарушения при реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории города Краснослободска. Материалы проверки переданы в следственные органы, об этом говорится в ответе надзорного органа, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, редакция не раз рассказывала об этой ситуации, в частности, в материале «Под Волгоградом при благоустройстве забыли снести древний туалет».
Как следует из документа прокуратуры, в 2020 году в Краснослободске появился новый модульный туалет. Однако потребность в его установке в паспорте территории не отражена, более того, согласно перечню мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы», его появление вообще не было предусмотрено.
Тем не менее муниципальный контракт на выполнение работ по его установке был заключен с ООО «Мастер» 30 июня 2020 года на сумму 433 430,40 рублей. Как выяснили в надзорном органе, локальный сметный расчет, утвержденный главой городского поселения Краснослободск, не содержит ни даты утверждения, ни фамилий лиц, составивших и проверивших расчет. На дату заключения данного контракта лимиты бюджетных ассигнований на установку модульного туалета отсутствовали, кроме того, администрация поселения не воспользовалась правом взимания пени с ООО «Мастер» в сумме 6508,68 руб.
Проведенная прокуратурой проверка также установила, что по состоянию на 15 марта текущего года старый туалет, находящийся на улице Лизы Чайкиной, до сих пор не демонтирован, хотя денежные средства на это закладывались. А новый модульный туалет не подключен к коммунальным сетям, в связи с чем не может использоваться по целевому назначению.
Но основной вывод, который был сделан прокуратурой района, гласит, цитируем: «30.06.2020 между администраций городского поселения г. Краснослободск и ООО «Мастер» был заключен муниципальный контракт № 58 на выполнение работ по установке модульного туалета, который уже был установлен ранее в рамках муниципального контракта на благоустройство дворовой территории жилых домов №43, 44, 45, 46 по ул. Чайкиной г. Краснослободск, на сумму 3 979 020,22 руб., заключенного 06.04.2020 г. с тем же ООО «Мастер».
То есть при отсутствии бюджетных средств на оплату туалета, который не мог быть установлен в рамках благоустройства по контракту от 6 апреля 2020 года, тогдашний глава города Владимир Сурков заключил контракт от 30 июня 2020 года только лишь для оплаты этого туалета. Для этого были изменены задними числами уже подписанные и частично оплаченные акты выполненных работ.
Прокуратурой Среднеахтубинского района в адрес руководителя межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области направлены материалы для организации проведения проверки.
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