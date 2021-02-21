Под Волгоградом при благоустройстве забыли снести древний туалет

Общество 21.02.2021 08:40
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21.02.2021 08:40
Бочкой дегтя в ложке меда называют жители Краснослободска проведенное благоустройство улиц и дворов, на которое было потрачено немало бюджетных миллионов. Как признались горожане ИА "Высота 102", на протяжение многих лет они жили в ожидании перемен, и эти перемены, действительно, пришли. Отремонтирован центральный парк, построены тротуары, пешеходные дорожки и «объездная» дорога, установлены новые остановки, благоустроены некоторые дворы и общественные территории. Вопрос только в том, как все это отремонтировано при освоении бюджетных средств, выделенных в рамках национальных проектов. В любом случае впечатление портит подход, реальное исполнение и фактическое состояние благоустроенных и отремонтированных объектов, где заказчиком выступала администрация городского поселения.
Вот, к примеру, новая автомобильная дорога, отремонтированная почти за 50 миллионов рублей. В эту сумму входит строительство тротуаров со съездами, укрепление обочин щебнем из природного камня и разметка. Но выглядит она сегодня именно так. Грязь и лужи. Лужи и грязь.
Результаты благоустройства дворовой территории по улице Лизы Чайкиной на сумму свыше 5 млн рублей, общественных территорий по улицам Краснофлотской и Горького, начальная стоимость ремонта которых составила более 11 млн рублей, тоже не особо радуют жителей.
Установка нового туалета и лестницы с "прекрасным видом" обошлось бюджету в сумму около 800 тысяч рублей, при этом стоимость благоустройства целого двора по итогам всех процедур в итоге стала равна 3 миллиона 135 тысяч рублей. А вот старый туалет почему-то снести забыли.
Жители города признались, что возлагают надежды на нового главу города, которому кроме текущей работы и исполнения национальных проектов придется принимать решения в отношении недоделок и недостатков, которые начинают проявляться во всех сферах жизни Краснослободска.
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