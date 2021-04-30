В районе Ставрополья введен режим ЧС из-за страшного ДТП с автобусом из Волгограда





В Грачевском муниципальном округе Ставропольского края введен режим ЧС из-за страшного ДТП, в котором погибли пятеро волгоградских подростков. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Трагедия произошла около половины пятого вечера на 535-ом км автодороги Р-216 в населенном пункте Ямки. Микроавтобус двигался по маршруту Волгоград – Черкесск. По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором ехали 17 человек, в том числе – 14 несовершеннолетних.

В автобусе находилась команда из волгоградской школы олимпийского резерва №2. Девочки направлялись на соревнования. Пятеро детей погибли, за жизни девятерых пострадавших спортсменок борются врачи. В администрации Волгоградской области уточнили, что пострадали 13 человек. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел телефонный разговор с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым - стороны договорились о координации работы по оказанию помощи пострадавшим по всем направлениям.

Фото ГУ МЧС по Ставропольскому краю.