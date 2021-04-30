Расследования

Обвиняемого в терроризме подростка из Волгограда пока оставят в психбольнице

Расследования 30.04.2021 14:32
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30.04.2021 14:32


Подросток, который был задержан в Волгограде в июне прошлого года по подозрению в изготовлении взрывных устройств для приведение их в действие в школе, останется в психиатрической больнице до 11 июня. Такое решение, как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, принял Калачевский районный суд в рамках выездного судебного заседания. С ходатайством о продлении нахождения несовершеннолетнего в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, выступило следствие. Ранее этот срок был установлен до 11 мая. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 
Школьник обвиняется по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Напомним, о задержании подростка сообщалось летом 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". Преступная деятельность подростка была пресечена оперативниками. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.
Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности подростка указали следователям участки местности, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

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