Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную часть

Борьба с коррупцией 27.04.2021 17:08
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27.04.2021 17:08
В хищении бюджетных средств, выделенных на строительство пожарной части в селе Дубовского района, подозревается глава поселения. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По данным следствия, в рамках исполнения поручения областного руководства о необходимости построить на территории сельского поселения пожарную часть, подозреваемый заключил с индивидуальным предпринимателем шесть муниципальных контрактов на поставку строительных материалов, однако заранее обговорил с коммерсантом, что указанные договоры будут номинальными, а все перечисленные из бюджета денежные средств необходимо будет вернуть ему. Как установили следователи, стоимость контрактов составила 378 тысяч рублей, из которых почти все были переданы сельскому главе наличными, и всего лишь чуть больше 6 тысяч действительно потрачены на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол. Полученные деньги чиновник присвоил себе и распорядился ими по собственному усмотрению.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Как стало известно ИА "Высота 102" фигурантом уголовного дела стала глава Лозновского сельского поселения Светлана Пузанова.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование продолжается.
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