Здравоохранение

Волгоградский трансплантолог пошел на повышение

Здравоохранение 23.04.2021 08:41
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23.04.2021 08:41


Руководитель волжского филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Шамиль Галеев назначен Минздравом РФ главным внештатным специалистом трансплантологом Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Такое кадровое решение было принято с учетом стратегии по расширению сети оказания трансплантологической помощи, которая развита не во всех регионах, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения.  
В двух округах Шамиль Галеев будет осуществлять руководство консультативной и организационной части по дальнейшему развитию трансплантологической помощи населению Российской Федерации.
Напомним, волгоградский филиал НМИЦ трансплантологии им. Шумакова был торжественно открыт в июне 2020 года. Новый центр оснащен самым современным оборудованием. Здесь оказывают помощь сразу по нескольким направлениям: трансплантация почек и сердечно-легочного комплекса, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия, интервенционная радиология.

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