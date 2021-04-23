Волгоградский трансплантолог пошел на повышение





Руководитель волжского филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Шамиль Галеев назначен Минздравом РФ главным внештатным специалистом трансплантологом Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Такое кадровое решение было принято с учетом стратегии по расширению сети оказания трансплантологической помощи, которая развита не во всех регионах, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения.

В двух округах Шамиль Галеев будет осуществлять руководство консультативной и организационной части по дальнейшему развитию трансплантологической помощи населению Российской Федерации.

Напомним, волгоградский филиал НМИЦ трансплантологии им. Шумакова был торжественно открыт в июне 2020 года. Новый центр оснащен самым современным оборудованием. Здесь оказывают помощь сразу по нескольким направлениям: трансплантация почек и сердечно-легочного комплекса, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия, интервенционная радиология.



