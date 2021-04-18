Балкон пятиэтажки обрушился в Волгограде: пострадала женщина

Происшествия 18.04.2021 12:30
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18.04.2021 12:30
Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона многоквартирного жилого дома в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ЧП случилось сегодня утром на улице Рабоче-Крестьянская, 59. Травмы получила 64-летняя женщина. «По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщила Черединина. На место происшествия выехал прокурор Ворошиловского района Алексей Иванов.
В экстренных службах региона уточнили, что пострадала женщина, которая вышла на балкон развесить белье. Обрушился балкон на 4-ом этаже пятиэтажки. Конструкции вместе с пенсионеркой упали на этаж ниже. Женщина получила травму позвоночника. По предварительным данным, пятиэтажка не признавалась аварийной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В администрации Волгограда пояснили, что на место обрушения балкона прибыли сотрудники муниципальных служб, представители руководства муниципальной жилищной инспекции и администрации Ворошиловского района. Место обрушения было огорожено.
В соответствии с жилищным законодательством балконные плиты относятся к общему имуществу собственников, соответственно, ответственность за их техническое состояние несет управляющая организация – в данном случае ООО «УК Ворошиловского района», прокомментировали в мэрии. В 2020 году по данному адресу уже проводились проверочные мероприятия, по ее результатам в адрес УК было выдано предписание привести в порядок балконные плиты в ряде квартир.
В настоящее время специалисты муниципальной жилищной инспекции по согласованию с прокуратурой готовят документы для проведения еще одной проверки состояния фасадов и балконов дома по факту случившегося. По окончании обследования управляющая компания получит предписание обеспечить безопасность граждан и произвести надлежащие работы с указанием всех балконных конструкций, требующих незамедлительного ремонта. Сотрудники УК, обслуживающей данный дом, предупредили всех жителей об опасности использования балконов до окончания обследования.
Между тем, по данному факту СУ СК по Волгоградской области начало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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