Расследования

Волгоградского генерала Музраева заставили быстрее читать материалы уголовного дела

Расследования 16.04.2021 12:49
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16.04.2021 12:49


Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев обязан до 21 апреля текущего года завершить ознакомление с материалами уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял накануне Лефортовский районный суд Москвы. В суде пояснили, что ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела было рассмотрено и удовлетворено.
В октябре 2020 года Михаилу Музраеву, который находится в московском изоляторе "Лефортово", было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Тогда сообщалось, что генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы"). Михаил Музраев по-прежнему настаивает на своей невиновности и на отсутствии в деле объективных доказательств своей вины. Сообщалось, что материалы уголовного дела насчитывают около 70 томов. 
Напомним, о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также  волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны "в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес". 
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. СУ СК по Волгоградской области, которое тогда возглавлял Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева. 
В 2020 году в Волгограде по делу о поджоге дома губернатора были осуждены непосредственные исполнители  - Иван Железняков, Дмитрий Ушаков и Виталий Семисотнов. Им назначены от 6,5 до 8 лет колонии строгого режима. Приговоры вступили в законную силу. 
Фото из архива "Высоты 102"

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