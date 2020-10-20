Федеральные новости

Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявили обвинение в окончательной редакции

Федеральные новости 20.10.2020 10:29
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20.10.2020 10:29


Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.  Допрос генерала-лейтенанта СК запланирован следствием, которое возглавляет заместитель начальника следственного управления ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий, на 26 октября. Михаил Музраев по-прежнему настаивает на своей невиновности и на отсутствии в деле объективных доказательств своей вины . 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также  Владимира Зубкова - бизнесмена с репутацией криминального авторитета, стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес». 
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. 
СУ СК по Волгоградской области, которое тогда возглавлял Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева. 
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 
Бывший высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Срок ареста продлен до 10 декабря, это касается и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Срок предварительного следствия по делу генерала Михаила Музраева был продлен до 26 декабря.

Фото из архива ИА "Высота 102"

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