Расследования

В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатора

Расследования 22.01.2021 10:56
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22.01.2021 10:56


Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Ивану Железнякову и Дмитрию Ушакову, которые в конце ноября 2020 года были осуждены по уголовному делу о поджоге дома губернатора. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная жалоба на приговор, вынесенный Краснооктябрьским районным судом Волгограда, оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Как ранее сообщало информагентство, 23 ноября прошлого года Ушаков был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, Железняков к 6 годам 6 месяцам строгого режима. Судом установлено, что Ушаков и Желязняков причинили тяжкий вред здоровью предпринимателя, с целью устрашения и побуждения последнего к возврату долга. Кроме того, подсудимые совместно с иным лицом совершили поджог чужого автомобиля и покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения. Тогда сообщалось, что подсудимые полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях,  пояснив, что в содеянном раскаиваются. 
Однако приговор был обжалован защитником иного лица, интересы которого затрагиваются данным судебным актом.
Еще один поджигатель дома губернатора Виталий Семисотнов, который заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, в августе 2020 года был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляционная инстанция в октябре оставила приговор без изменения, он также вступил в законную силу.
Напомним, преступление в элитном поселке Латошинка было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные лица проникли во двор и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену частного дома. Учитывая, что жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что инцидент мог быть связан со служебной деятельностью главы региона, по данному факту региональным СУ СКР, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению: пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.
Позже обвинение было переквалифицировано, а Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. С 11 июня 2019 года Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Свою вину они не признают.


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