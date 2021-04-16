Здравоохранение

Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской области

Здравоохранение 16.04.2021 12:28
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16.04.2021 12:28


Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области завершено эпидемиологическое расследование случаев заболеваемости учащихся в ГКОУ «Михайловская школа-интернат». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по результатам лабораторных исследований у заболевших детей обнаружена РНК Norovirus 1-го генотипа. У сотрудников и у контактных детей возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено. Заболевания учащихся не связаны с организацией питания, подчеркнули в управлении. Исследованные пробы пищевых продуктов, воды и пробы из объектов окружающей среды соответствуют гигиеническим нормативам.
Вероятная причина заболевания детей - это занос инфекции из домашнего очага, считают в ведомстве. Так, двое заболевших детей были из одной семьи.  По выявленным в ходе расследования нарушениям приняты меры административного воздействия. Противоэпидемические и профилактические мероприятия в соответствии с выданным предписанием управления в образовательном учреждении проведены в полном объеме, подчеркнули здесь.
Напомним, в начала апреля 11 учеников Михайловской школы-интерната были госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской больницы. У детей наблюдались такие признаки, как  покраснение горла, повышение температуры. Учащимся был поставлен предварительный диагноз - вирусная инфекция неясной этиологии. 

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