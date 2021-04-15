Судимый за смертельное ДТП наркоман из Волгограда прятался от Интерпола в Польше

Расследования 15.04.2021 14:11
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15.04.2021 14:11
43-летнего гражданина Азербайджана, виновного в ДТП, повлекшего смерть 20-летней девушки, задержали в Польше. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, после вынесения обвинительного приговора подсудимый скрылся в другой стране.
Правоохранительные органы установили, что в 2016 году фигурант дела двигался по федеральной трассе в Михайловском районе Волгоградской области на машине «Газель», груженой арбузами. Во время поездки 43-летний мужчина находился под наркотиками. Нарушив правила дорожного движения, он столкнулся с легковушкой, в результате чего погибла 20-летняя пассажирка.
В конце 2017 года суд приговорил виновника ДТП к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Но, не дождавшись вступления приговора в силу, он сбежал на свою родину в Азербайджан, а после в Грузию. Там его следы оборвались. Федеральная служба исполнения наказаний обратилась за помощью к волгоградским сотрудникам подразделения национального центрального бюро Интерпола в конце 2019 года, которые связались с коллегами из Грузии. Там сообщили, что беглец с новым грузинским паспортом пересек границу с Польшей. После объявления подсудимого в международный розыск, польские правоохранители поймали мужчину в небольшом городке. Сейчас беглец находится в польской полиции до официальной высылки в Россию.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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