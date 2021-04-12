В Волгограде убийце не удалось переложить вину на погибшего подростка





Девять лет в колонии строгого режима проведет 21-летний Никита Иванов за убийство в Волгограде 16-летнего подростка. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, вынесенный Иванову Дзержинским районным судом в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично.

Напомним, громкое убийство произошло 29 января 2020 года недалеко от кафе по улице Новодвинской в Дзержинском районе. Между осужденным и 16-летним парнем случился словесный конфликт, переросший в обоюдную драку. Во время следствия 20-летний волгоградец утверждал, что подросток задел его плечом. Тогда мужчина выхватил нож и ударил им в спину и шею своего противника. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Подозреваемого в убийств задержали дома. Он застирывал от крови свою одежду, пытаясь избавиться от следов преступления.

Адвокат осужденного обжаловал приговор. В апелляционной жалобе он указал, что суд первой инстанции не учел противоправное поведение подростка. Адвокат отметил, что у его подзащитного отсутствовал умысел на совершение убийства, а нож он достал, чтобы напугать потерпевшего, поскольку боялся за себя и несовершеннолетних друзей, которые находились с ним рядом. Защитник просил переквалифицировать дело со статьи "Убийство" на ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи УК РФ.

Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.



