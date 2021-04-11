Федеральные новости 11.04.2021 11:02
0
11.04.2021 11:02
Волгоградская область получит финансирование на строительство инженерных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки Волги на год раньше запланированного срока. Распоряжение об этом сегодня подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.
Речь идёт о 23,9 млн рублей, которые будут направлены в регион в 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». За счёт этих средств Волгоградская область сможет ускорить строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы. Такие сооружения будут пропускать паводковые воды по всей гидрографической сети поймы и предотвращать отток воды после завершения паводка. Это улучшит наполняемость рек и озёр, повысит качество водоснабжения жителей, обеспечит водой сельхозпроизводителей. Кроме того, на участках грунтовых дорог, проходящих над гидросооружениями, появится щебёночное покрытие, таким образом, улучшится транспортная доступность отдалённых территорий, надеются в правительстве.
Фдеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с 2018 по 2024 год. Его цель – улучшить экологическое состояние Волги за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.
Реклама
«Плохо или хорошо?»: Росводресурсы озвучили сценарии половодья в Волгоградской области10.04.2021 14:12
Федеральные новости 10.04.2021 14:12
Госдума утвердила штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников07.04.2021 17:59
Федеральные новости 07.04.2021 17:59
«Благодарю Вас за все!»: олимпийская чемпионка из Волгограда сообщила о смерти заслуженного тренера РФ03.04.2021 14:43
Федеральные новости 03.04.2021 14:43
Волгоградский полковник уехал на повышение в Архангельскую область02.04.2021 15:12
Федеральные новости 02.04.2021 15:12
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставку22.03.2021 18:21
Федеральные новости 22.03.2021 18:21
Волгоградского полковника назначили министром алтайского МВД19.03.2021 11:00
Федеральные новости 19.03.2021 11:00
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара Саидова15.03.2021 16:46
Федеральные новости 15.03.2021 16:46
Волгоградские единороссы в Госдуме готовы простить чиновникам «нечаянную коррупцию»11.03.2021 13:44
Федеральные новости 11.03.2021 13:44
Губернатора Волгоградской области включили в рейтинг устойчивости глав регионов10.03.2021 12:55
Федеральные новости 10.03.2021 12:55
Путин наградил главу Роспотребнадзора по Волгоградской области орденом за борьбу с COVID-1906.03.2021 19:21
Федеральные новости 06.03.2021 19:21
Будущим "Лидерам интернет-коммуникаций" дали шанс успеть стать участниками IT-конкурса02.03.2021 20:50
Федеральные новости 02.03.2021 20:50
Дети в транспорте, «Мир» и персональные данные: какие законы вступят в силу в марте28.02.2021 12:19
Федеральные новости 28.02.2021 12:19
После съезда партии волгоградские справороссы готовятся к мезальянсу22.02.2021 20:14
Федеральные новости 22.02.2021 20:14
Уголовное дело волгоградской экс-судьи Добрыниной передали из Краснодара в Астрахань20.02.2021 11:03
Федеральные новости 20.02.2021 11:03
Президент назначил новых судей в Волгоградской области16.02.2021 09:43
Федеральные новости 16.02.2021 09:43
Реклама