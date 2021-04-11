Федеральные новости

Мишустин придал ускорение нацпроекту «Экология» в Волгоградской области

Федеральные новости 11.04.2021 11:02
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11.04.2021 11:02


Волгоградская область получит финансирование на строительство инженерных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки Волги на год раньше запланированного срока. Распоряжение об этом сегодня подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.
Речь идёт о 23,9 млн рублей, которые будут направлены в регион в 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». За счёт этих средств Волгоградская область сможет ускорить строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы. Такие сооружения будут пропускать паводковые воды по всей гидрографической сети поймы и предотвращать отток воды после завершения паводка. Это улучшит наполняемость рек и озёр, повысит качество водоснабжения жителей, обеспечит водой сельхозпроизводителей. Кроме того, на участках грунтовых дорог, проходящих над гидросооружениями, появится щебёночное покрытие, таким образом, улучшится транспортная доступность отдалённых территорий, надеются в правительстве.
Фдеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с 2018 по 2024 год. Его цель – улучшить экологическое состояние Волги за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.

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