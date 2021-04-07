Предпринимателя наказали за слив нечистот возле улицы в Волгограде





Штраф в сумме 60 тысяч рублей наложен на ИП Шульгин А.А. за слив нечистот в неположенном для этого месте. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе административного расследования установлено, что слив жидких отходов был осуществлен в колодец подземных инженерных коммуникаций, расположенный в зеленой зоне рядом с ул. 40 лет ВЛКСМ в.Волгограде. Этот колодец не является сливной станцией или специально отведенным участком и специальным сооружением по обезвреживанию и переработке жидких отходов.

Предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.4 ст. 6.35. КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива "Высоты 102"