Предпринимателя наказали за слив нечистот возле улицы в Волгограде

Экология 07.04.2021 15:14
0
07.04.2021 15:14
Штраф в сумме 60 тысяч рублей наложен на ИП Шульгин А.А. за слив нечистот в неположенном для этого месте. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе административного расследования установлено, что слив жидких отходов был осуществлен в колодец подземных инженерных коммуникаций, расположенный в зеленой зоне рядом с ул. 40 лет ВЛКСМ в.Волгограде. Этот колодец не является сливной станцией или специально отведенным участком и специальным сооружением по обезвреживанию и переработке жидких отходов.
Предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.4 ст. 6.35. КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Фото из архива "Высоты 102"
Реклама
Под Волгоградом запретили работать скандальному полигону ТКО07.04.2021 13:10
Экология 07.04.2021 13:10
Сбер запускает мобильное приложение в рамках проекта «Зелёный Марафон»05.04.2021 12:22
Экология 05.04.2021 12:22
Лабораторная работа: волжские студенты познакомились с производством абразивного завода02.04.2021 14:38
Экология 02.04.2021 14:38
Сажать бесполезно: в Волгоградской области миллионы на искусственные леса тратятся впустую02.04.2021 10:48
Экология 02.04.2021 10:48
Волгоградское отделения Сбербанка развивает сотрудничество с региональными активистами экологического движения02.04.2021 10:21
Экология 02.04.2021 10:21
Сбербанк запустил подкаст «МИФ и Логика» об экологии и осознанном потреблении01.04.2021 13:52
Экология 01.04.2021 13:52
Уголовное дело о фиктивной ликвидации свалки возбуждено в Волгоградской области31.03.2021 11:41
Экология 31.03.2021 11:41
Леса в Волгоградской области закроют на санитарную обработку31.03.2021 07:57
Экология 31.03.2021 07:57
На Волжском трубном заводе прошел семинар для студентов-экологов29.03.2021 14:16
Экология 29.03.2021 14:16
Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской области27.03.2021 11:22
Экология 27.03.2021 11:22
Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»27.03.2021 11:21
Экология 27.03.2021 11:21
Подсветку мостов и набережной отключат в Волгограде в «Час Земли»25.03.2021 15:49
Экология 25.03.2021 15:49
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%22.03.2021 14:14
Экология 22.03.2021 14:14
В Волгоградской области разрешили пострелять в уток20.03.2021 12:05
Экология 20.03.2021 12:05
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской области19.03.2021 14:58
Экология 19.03.2021 14:58
Реклама