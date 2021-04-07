Расследования

Кухарка разоблачила "теневые" отношения бизнесмена с работниками в Волгоградской области

Расследования 07.04.2021 14:26
0
07.04.2021 14:26


Кухонный работник у индивидуального предпринимателя в Волгоградской области пожаловалась в прокуратуру на нарушение своих трудовых прав. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, жительница Серафимовичского района сообщила, что бизнесмен безосновательно расторг с ней трудовые отношения, из-за чего она осталась без средств к существованию.
Проверка показала, что женщина с сентября 2020 года по январь 2021 года фактически работала у бизнесмена кухаркой. При этом в установленном законодательством порядке трудовые правоотношения с ней не оформлялись. В январе 2021 года на ее место был принят другой сотрудник, в связи с чем она потеряла работу. Надзорное ведомство установило, что предприниматель прекратил трудовые отношения с заявительницей незаконно. Более того, он не заключал трудовые договоры еще с 12 работниками.
Коммерсанту было внесено прокурорское представление, инициировано привлечение его к административной ответственности по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от заключения трудового договора). Соответствующая информация была направлена в налоговый орган для решения вопроса о реализации мероприятий налогового контроля.
В результате предприниматель заключил трудовые договоры с 13 сотрудниками, включая заявительницу, которой также произведена оплата вынужденного прогула в размере 27 тысяч рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Расследования
07.04.2021 14:53
Расследования 07.04.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2021 09:25
Расследования 07.04.2021 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 19:02
Расследования 06.04.2021 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 16:36
Расследования 06.04.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 16:00
Расследования 06.04.2021 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 12:21
Расследования 06.04.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 10:27
Расследования 06.04.2021 10:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 09:39
Расследования 06.04.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 16:22
Расследования 05.04.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 13:23
Расследования 05.04.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 12:56
Расследования 05.04.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 10:33
Расследования 05.04.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 16:29
Расследования 02.04.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 15:48
Расследования 02.04.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 12:25
Расследования 02.04.2021 12:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:04
Интрига разрешилась: в Волгограде Олег Савченко официально заявил о желании вернуться в ГосдумуСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде ищут кашевара для победного пираСмотреть фотографии
15:14
Предпринимателя наказали за слив нечистот возле улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:53
Власти спасают от паводка брошенное криминальным подрядчиком озеро под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:38
МегаФон добавил скорости городам Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:26
Кухарка разоблачила "теневые" отношения бизнесмена с работниками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
"Часики тикают": доходы волгоградцев проверят налоговикиСмотреть фотографии
13:36
Администрацию Волжского обязали найти деньги на жилье инвалидуСмотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом запретили работать скандальному полигону ТКОСмотреть фотографии
13:01
Коронавирус убил долгожительницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
Грозовой фронт идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:41
В КСП вывели чиновников на «Чистую воду» после проверки реализации нацпроекта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Ростелеком» и Сбер будут совместно развивать цифровые технологии идентификацииСмотреть фотографии
11:32
Под Волгоградом на пути в Чечню задержали такси с 18 иностранцами-нелегаламиСмотреть фотографии
11:23
Волгоградский бизнес готовится к внедрению единого налогового платежаСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детейСмотреть фотографии
11:00
У волгоградской бабушки похитили крупную сумму в рублях и в евроСмотреть фотографии
10:51
Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяцаСмотреть фотографии
09:25
Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелемСмотреть фотографии
08:33
Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в судеСмотреть фотографии
22:01
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светомСмотреть фотографии
20:40
В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонтаСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ваннойСмотреть фотографии
17:55
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжаСмотреть фотографии
17:11
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:43
Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Под Волгоградом осудят владельца гигантской партии крышек для консервацииСмотреть фотографии
16:11
ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовыхСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптекахСмотреть фотографии
15:49
Волгоградские концессии объявили о новом дефолте при реструктуризации долговСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 