Расследования 07.04.2021 14:26
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07.04.2021 14:26
Кухонный работник у индивидуального предпринимателя в Волгоградской области пожаловалась в прокуратуру на нарушение своих трудовых прав. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, жительница Серафимовичского района сообщила, что бизнесмен безосновательно расторг с ней трудовые отношения, из-за чего она осталась без средств к существованию.
Проверка показала, что женщина с сентября 2020 года по январь 2021 года фактически работала у бизнесмена кухаркой. При этом в установленном законодательством порядке трудовые правоотношения с ней не оформлялись. В январе 2021 года на ее место был принят другой сотрудник, в связи с чем она потеряла работу. Надзорное ведомство установило, что предприниматель прекратил трудовые отношения с заявительницей незаконно. Более того, он не заключал трудовые договоры еще с 12 работниками.
Коммерсанту было внесено прокурорское представление, инициировано привлечение его к административной ответственности по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от заключения трудового договора). Соответствующая информация была направлена в налоговый орган для решения вопроса о реализации мероприятий налогового контроля.
В результате предприниматель заключил трудовые договоры с 13 сотрудниками, включая заявительницу, которой также произведена оплата вынужденного прогула в размере 27 тысяч рублей.
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