Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщину





Четверо мужчин и одна женщина скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, 41-летняя волгоградка заразилась COVID-19 по контакту с человеком, прибывшим из другого региона. Женщина отказалась от госпитализации, лечилась амбулаторно, но на шестой день болезни ее состояние резко ухудшилось. Пациентку доставили в больницу с двухсторонней пневмонией. Спасти ее врачи не смогли.

Еще один житель Волгограда - 74-летний мужчина - 11 дней занимался самолечением, пока ему не стало совсем плохо. По результатам осмотра его госпитализировали в больницу № 4, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.

От этого вируса также скончались 75-летний житель Волгограда, 70-летний мужчина из Волжского и 67-летний мужчина из Среднеахтубинского района.

Всего от COVID-19 в регионе умерло 982 человека.

За сутки коронавирус был диагностирован у 116 человек, вылечились 121.



