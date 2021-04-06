Здравоохранение

Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщину

Здравоохранение 06.04.2021 15:06
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06.04.2021 15:06


Четверо мужчин и одна женщина скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, 41-летняя волгоградка заразилась COVID-19 по контакту с человеком, прибывшим из другого региона. Женщина отказалась от госпитализации, лечилась амбулаторно, но на шестой день болезни ее состояние резко ухудшилось. Пациентку доставили в больницу с двухсторонней пневмонией. Спасти ее врачи не смогли.
Еще один житель Волгограда - 74-летний мужчина - 11 дней занимался самолечением, пока ему не стало совсем плохо. По результатам осмотра его госпитализировали в больницу № 4, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. 
От этого вируса также скончались 75-летний житель Волгограда, 70-летний мужчина из Волжского и 67-летний мужчина из Среднеахтубинского района.
Всего от COVID-19 в регионе умерло 982 человека.
За сутки коронавирус был диагностирован у 116 человек, вылечились 121.

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