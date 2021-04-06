Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщину

Здравоохранение 06.04.2021 15:06
0
06.04.2021 15:06
Четверо мужчин и одна женщина скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, 41-летняя волгоградка заразилась COVID-19 по контакту с человеком, прибывшим из другого региона. Женщина отказалась от госпитализации, лечилась амбулаторно, но на шестой день болезни ее состояние резко ухудшилось. Пациентку доставили в больницу с двухсторонней пневмонией. Спасти ее врачи не смогли.
Еще один житель Волгограда - 74-летний мужчина - 11 дней занимался самолечением, пока ему не стало совсем плохо. По результатам осмотра его госпитализировали в больницу № 4, где диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.
От этого вируса также скончались 75-летний житель Волгограда, 70-летний мужчина из Волжского и 67-летний мужчина из Среднеахтубинского района.
Всего от COVID-19 в регионе умерло 982 человека.
За сутки коронавирус был диагностирован у 116 человек, вылечились 121.
Реклама
Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК Волгограда06.04.2021 16:43
Здравоохранение 06.04.2021 16:43
В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекцию05.04.2021 17:51
Здравоохранение 05.04.2021 17:51
«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницах05.04.2021 13:12
Здравоохранение 05.04.2021 13:12
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больнице04.04.2021 14:23
Здравоохранение 04.04.2021 14:23
В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпиталь04.04.2021 11:34
Здравоохранение 04.04.2021 11:34
В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщину02.04.2021 13:23
Здравоохранение 02.04.2021 13:23
Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультом01.04.2021 20:11
Здравоохранение 01.04.2021 20:11
В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощи01.04.2021 14:11
Здравоохранение 01.04.2021 14:11
Куча-мала из пенсионеров: в поликлинике Волжского гигантская очередь за вакциной от COVID-1930.03.2021 15:25
Здравоохранение 30.03.2021 15:25
В Волгограде продолжают работу «Навигаторы пациента»29.03.2021 13:44
Здравоохранение 29.03.2021 13:44
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской области29.03.2021 13:07
Здравоохранение 29.03.2021 13:07
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской области28.03.2021 22:12
Здравоохранение 28.03.2021 22:12
В Ленинском районе Волгоградской области открыли современный ФАП26.03.2021 18:13
Здравоохранение 26.03.2021 18:13
Волгоградские врачи спасли молодую маму с опухолью мозга25.03.2021 19:41
Здравоохранение 25.03.2021 19:41
Волгоградские медики – о «таинственном» вирусе у заболевших сельских детей25.03.2021 18:41
Здравоохранение 25.03.2021 18:41
Реклама