Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской области





Приговор по уголовному делу о мошенничестве с полисами страхования урожая на сумму более 160 миллионов рублей вынес Центральный районный суд Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 47-летний представитель страховой компании, который во всем сознался и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, получил 2 года колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы и еще одного сообщника в настоящее время находится на завершающей стадии расследования. В отношении еще одной участницы мошеннической схемы ранее постановлен обвинительный приговор.

В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела и трое сообщников в период с 2013 по 2015 годы подыскивали сельхозтоваропроизводителей на территории региона, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с государственной поддержкой.

Фермеры должны были оплатить страховой компании 50% стоимости полиса, после чего предоставить соответствующие сведения в министерство сельского хозяйства Волгоградской области с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии.

После того как половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в подконтрольную страховую организацию от имени сельхозтоваропроизводителей, обвиняемые предоставляли документы для компенсации второй части страховой премии. В дальнейшем полученные деньги распределялись между фигурантами уголовного дела.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по региону.



