В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщину

Здравоохранение 02.04.2021 13:23
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02.04.2021 13:23
Прививку от коронавируса в Волгоградской области сделала 106-летняя Елизавета Ильинична Бойкова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, прививку отечественным препаратом "Спутник V" долгожительнице сделала выездная бригада медиков. Вакцинацию женщина перенесла хорошо и чувствует себя отлично.
Елизавета Ильинична проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Родилась она 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Дубовского района. Супруга потеряла во время Великой Отечественной, оставшись с маленьким сыном на руках. Труженица тыла всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.
По данным обладминистрации, всего с начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступили уже более 122 тысяч комплектов вакцины от COVID-19. Первую аппликацию препарата получили порядка 93 тысяч человек, из них завершили иммунизацию 61,5 тысячи жителей Волгоградской области. 54% провакцинированных — граждане старше 60 лет.
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