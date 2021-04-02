В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщину





Прививку от коронавируса в Волгоградской области сделала 106-летняя Елизавета Ильинична Бойкова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе обладминистрации, прививку отечественным препаратом "Спутник V" долгожительнице сделала выездная бригада медиков. Вакцинацию женщина перенесла хорошо и чувствует себя отлично.

Елизавета Ильинична проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Родилась она 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Дубовского района. Супруга потеряла во время Великой Отечественной, оставшись с маленьким сыном на руках. Труженица тыла всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.

По данным обладминистрации, всего с начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступили уже более 122 тысяч комплектов вакцины от COVID-19. Первую аппликацию препарата получили порядка 93 тысяч человек, из них завершили иммунизацию 61,5 тысячи жителей Волгоградской области. 54% провакцинированных — граждане старше 60 лет.



