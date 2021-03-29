Спорт

У главного тренера волгоградского «Ротора» появится «двойник»

Спорт 29.03.2021 16:54
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29.03.2021 16:54


Главный тренер волгоградского «Ротора» пояснил нюансы, связанные с отсутствием у него лицензии PRO, необходимой для работы в подобной должности во всех клубах РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «РБ Спорт», Юрий Батуренко заявил, что де-юре занимать его пост будет Хасанби Биджиев. Юрий Батуренко предположил, что на всех официальных мероприятиях будет присутствовать Хасан Биджиев, который всего лишь является членом тренерского штаба "Ротора". Ранее, напомним, Биджиев был главным тренером курского «Авангарда» и «Спартака-Нальчика», входил в тренерский штаб «Амкара», а также работал спортивным директором «Анжи» и техническим директором «Локомотива».
Между тем, новость о том, что на должность главного тренера волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко, не имеющий данной лицензии, не на шутку взбудоражила болельщиков и спортивных экспертов. Например, тренер без лицензии PRO не имеет права даже находиться на поле во время игры команды, которой он руководит. 

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