Волгоградские медики – о «таинственном» вирусе у заболевших сельских детей











Заместитель главного врача Волгоградской областной детской больницы Ирина Текучева рассказала о состоянии детей, госпитализированных из Михайловского городского округа с признаками вирусной инфекции. Специалист заявила, что при поступлении у пациентов наблюдались общие симптомы – повышение температуры, повторная рвота и диарея, сообщает ИА «Высота 102». «При госпитализации их состояние характеризовалось, как средней степени тяжести. Сейчас отмечается улучшение самочувствия – снижение температуры, купирование рвоты», - говорит Ирина Текучева.

Напомним, за последние два дня в областную детскую больницу из села Сидоры Михайловского городского округа поступило шестеро детей в возрасте от 3 до 11 лет.

«Что касается этиологии заболевания, то проводится расследование Роспотребнадзора. По результатам вирусологического и бактериологического обследования диагноз будет уточнен. Большее впечатление складывается, что дети переносят вирусную инфекцию, что характерно для весеннего периода», - пояснила заместитель главного врача медучреждения.

Четкой связи между заболеванием и приемом пищи медики не видят. «Дети разных возрастов, питались в разных местах и разными продуктами. Среди взрослых заболевших нет», - добавила Ирина Текучева.



