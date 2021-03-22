Мужчина-долгожитель умер в Волгоградской области от коронавируса





Житель Камышинского района Волгоградской области умер от коронавирусной инфекции в возрасте 91 года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, он обратился за медицинской помощью через три дня после проявления первых признаков заболевания. Пожилого мужчину госпитализировали в больницу №1, где у него диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти пациента не смогли.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 4 человека: 69-летний волгоградец, 77-летний житель Волжского, 75-летний житель Камышина и 61-летняя женщина из Урюпинска.

Всего в регионе коронавирус унес 907 жизней. За минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 129 человек, а вылечились от вируса 120 жителей региона.



