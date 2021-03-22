Мужчина-долгожитель умер в Волгоградской области от коронавируса

Предприятия «ЕвроХима» работают над созданием коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции22.03.2021 09:51
Число жертв коронавируса в Волгоградской области приблизилось к 90020.03.2021 11:50
Волгоградская областная психбольница №2 осталась без главного врача19.03.2021 17:32
В Волгоградской области проснулись клещи: пострадал ребенок18.03.2021 17:02
Здорового 32-летнего волгоградца убил коронавирус17.03.2021 14:43
На «ЕвроХим-ВолгаКалии» прошла онлайн-встреча с главным разработчиком вакцины «Спутник V»17.03.2021 13:48
Разъяснительную работу среди сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината организовал оперативный штаб компании «ЕвроХим», устроив видеоконференцию с главным разработчиком вакцины «Спутник V» - заместителем директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии...