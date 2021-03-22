Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцу





В Михайловке задержана 40-летняя женщина, которая подозревается в гибели своей новорожденной дочери. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, тело ребенка было обнаружено еще 21 февраля на улице Коммуны в центре Михайловки. Новорожденный, который не подавал признаков жизни, был завернут в пеленку и упакован в полиэтиленовые пакеты. Сверток был спрятан между гаражными боксами. Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть новорожденной девочки наступила в результате переохлаждения, ребенок родился здоровым и без патологий. По данному факту возбудили уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Личность матери-убийцы удалось установить в ходе совместной работы оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД России по городу Михайловка и следователей Михайловского межрайонного следственного отдела. Задержанная сообщила на допросе, что у нее уже есть один ребенок, который болен с рождения и требует постоянного внимания. Опасаясь, что второе дитя может родиться с заболеваниями, мать решила избавиться от младенца. Следователем женщина рассказала, что сожитель ее бросил, когда она забеременела. Она испытывает финансовые трудности, трудоустроиться не может.

Девочку женщина родила дома. После этого она завернула ребенка в пеленку и положила в пакет, который подбросила к гаражам.

Следователям предстоит проверить задержанную на вменяемость. Это выяснится по результатам судебной экспертизы.



