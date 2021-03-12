Чистили ерики, а обчистили бюджет: в Волгоградской области раскрыли очередную аферу при реализации нацпроекта





Прокуратура Волгоградской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела о хищении порядка 55 млн рублей при выполнении работ по расчистке водных объектов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорный орган по обращению губернатора региона провел проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по экологической реабилитации водных объектов в рамках реализации национального проекта «Экология», и раскопал вопиющие факты.

Установлено, что в 2020 году между государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» и коммерческой организацией были заключены 4 государственных контракта на выполнение работ по экологической реабилитации 6 ериков и 4 озер на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе. Финансирование указанных контрактов осуществлялось за счет средств бюджета Волгоградской области с привлечением субсидии из федерального бюджета на основании соглашения, заключенного Федеральным агентством по водным ресурсам с администрацией региона.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод» по результатам электронного аукциона Дирекция водохозяйственного строительства с этим же подрядчиком заключила государственный контракт на выполнение работ по расчистке пруда Плотинка в Светлоярском районе, финансирование которого осуществлялось из регионального бюджета.

В период с марта по декабрь 2020 года подрядчиком были направлены извещения о готовности к сдаче выполненных работ, которые приняты заказчиком без каких-либо замечаний, подрядчику из регионального бюджета перечислено более 173 млн рублей. При этом работы на сумму 55 млн рублей фактически не выполнялись.

Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как следует из данных, опубликованных на сайте госзаказов, контракты на расчистку водоемов в Среднеахтубинском и Светлоярском районах Волгоградской области в прошлом году были заключены с ООО «Гринлайт», уже засветившемся в криминальном скандале. В начале февраля этого года были арестованы директор ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников и руководитель фирмы «Гринлайт» Александр Фирсов. Им вменяют хищение более 76 миллионов рублей при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, которая финансировалась также в рамках нацпроекта. Позднее свои посты, как сообщалось, по собственному желанию покинули заместитель губернатора Волгоградской области Андрей Косолапов, который курировал в том числе и сферу ТКО, а также руководитель облкомприроды Виталий Сазонов и его заместитель Эдуард Кривов.

В прошлом году компании "Гринлайт" удалось получить контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей на расчистку озер и ериков в Среднеахтубинском районе. Видимо, по счастливому стечению обстоятельств никаких конкурентов на аукционах у "Гринлайта" не было и фирма заключала многомиллионные контракты один за другим. Объявленные на днях очередные аукционы на расчистку водоемов в Волгоградской области на днях были отменены ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" без объяснения причин. Возможно, это связано с разразившимся криминальным скандалом.



