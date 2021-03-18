Собака покусала девочку на территории школы в Волгоградской области





Девятилетняя девочка пострадала от нападения собаки на территории школы в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, школьница обратилась с укушенной раной лица за медицинской помощью в Новоаннинскую ЦРБ. Девочке обработали рану. Чтобы предотвратить заболевание бешенством, ребенка провакцинируют. Установлено, что нападение собаки произошло на территории школы №5 в городе Новоаннинский.

Отметим, что в Волгоградской области это уже далеко не первый случай, когда бездомные собаки нападают на детей. На прошлой неделе бездомная дворняга напала на шестиклассника в городе Фролово. Животное укусила ребенка за ногу.