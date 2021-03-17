В Волгограде зачищают следы обрушения части старинной мельницы

даст правовую оценку достаточности принимаемых мер по сохранности указанного объекта культурного наследия.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



Напомним, мельницу Гергардта построили в 1903 году. Сейчас руины мельницы, которые было решено сохранить после войны, входят в состав музея-заповедника «Сталинградская битва».









В 2010 году руины мельницы стали место проведения праздничного концерта, посвященного очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. По стенам исторического здания с помощью страховки забирались участники военной реконструкции, что тогда вызвало недоумение волгоградцев, озаботившихся возможным нанесением ущерба охраняемому объекту. Фотоотчет о том празднике поместил в своем блоге тогдашний губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко.









Напомним, что разрушенная мельница Гергардта - одно из трех зданий Сталинграда, которые специально не восстановили в память о жестоких боях, происходивших в этих местах. Два других - здание заводской лаборатории завода "Красный Октябрь" и бывший дом директора завода "Баррикады" на "Острове Людникова". Как сообщала "Высота 102", обрушение угрожает и руинам бывшего дома директора завода "Баррикады" . Здесь памятник разрушает корневая система, которую должны по решению суда уничтожить сотрудники МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда".



Прокуратура Волгоградской области в связи с обрушением фронтона мельницы уже начала проверку. По словам старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, надзорное ведомство