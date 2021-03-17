Происшествия

В Волгограде зачищают следы обрушения части старинной мельницы

Происшествия 17.03.2021 08:52
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17.03.2021 08:52


В результате обрушения части фронтона  старинной мельницы Гергардта в центре Волгограда  памятник лишился трехголовой верхушки. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время рабочие убирают кирпичи и сколотый цемент, разлетевшиеся рядом с мельницей. Разрушение части фундамента произошло накануне. Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев отказался комментировать произошедшее и предложил дождаться официального сообщения. 
Прокуратура Волгоградской области в связи с обрушением фронтона мельницы уже начала проверку. По словам старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, надзорное ведомство даст правовую оценку достаточности принимаемых мер по сохранности указанного объекта культурного наследия.
По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
 

Напомним, мельницу Гергардта построили в 1903 году.  Сейчас руины мельницы, которые было решено сохранить после войны,  входят в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». 


В 2010 году руины мельницы стали место проведения праздничного концерта, посвященного очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. По стенам исторического здания с помощью страховки забирались участники военной реконструкции, что тогда вызвало недоумение волгоградцев, озаботившихся возможным нанесением ущерба охраняемому объекту. Фотоотчет о том празднике поместил в своем блоге тогдашний губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. 


Напомним, что разрушенная мельница Гергардта - одно из трех зданий Сталинграда, которые специально не восстановили в память о жестоких боях, происходивших в этих местах. Два других - здание заводской лаборатории завода "Красный Октябрь" и бывший дом директора завода "Баррикады" на "Острове Людникова". Как сообщала "Высота 102", обрушение угрожает и руинам бывшего дома директора завода "Баррикады". Здесь памятник разрушает корневая система, которую должны по решению суда уничтожить сотрудники МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда".  

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