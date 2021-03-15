Общество

Корни беспощадно разрушают руины исторического дома в Волгограде

Общество 15.03.2021 09:19
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15.03.2021 09:19


Уцелевшая стена бывшего дома директора завода «Баррикады» на «Острове Людникова» в Волгограде, в котором находился командный пункт 138-й стрелковой дивизии, на грани обрушения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой апелляционное определение Волгоградского облсуда, МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отказано в предоставлении отсрочки исполнения решения суда о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Руины бывшего дома директора завода «Баррикады».
Решение Краснооктябрьского районного суда вступило в силу еще 27 февраля 2019 года. Однако МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» обратилось с заявлением о предоставлении отсрочки сроком на один год исполнения указанного решения по причине того, что заключение контракта на разработку проектно-сметной документации, получение заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, последующее заключение контракта на проведение работ, авторский надзор, выдача акта приемки выполненных работ требуют значительного периода времени.
В материалах дела указано, что до настоящего времени контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Руины бывшего дома директора завода «Баррикады» не заключен.
Краснооктябрьский районный суд 26 ноября 2020 года отказал муниципальному бюджетному учреждению в предоставлении отсрочки, но решение было обжаловано.
Установлено, что МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» не выполнило в полном объеме требования исполнительного документа, а именно не уничтожило корневую систему, разрушающую памятник. В соответствии с актом осмотра объекта культурного наследия выявлено, что один из элементов руин (стена) находится на грани обрушения.
Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, оставила решение районного суда в силе.

Справка: Руины этого дома являются центральным элементом мемориала «Остров Людникова». Это одно из трех зданий Сталинграда, которые специально не восстановили в память о жестоких боях, происходивших в этих местах. Два других - мельница Гергарда и здание заводской лаборатории завода «Красный Октябрь». 
Двухэтажный дом из красного кирпича был с глубоким и вместительным подвалом. Осенью 1942 года в этом доме разместился командный пункт полковника Ивана Ильича Людникова. 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова 16 октября 1942 года переправилась через Волгу и заняла оборону Нижнего поселка завода «Баррикады». «Остров Людникова» – под таким названием вошла в историю Сталинградской битвы территория в 700 метров по берегу Волги и 400 метров в глубину (от берега реки к территории завода «Баррикады»), участок обороны этой дивизии. Будучи наполовину окруженной, дивизия выстояла и отбила все атаки фашистов. С 17 октября 1942 года подразделения 138-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 января 1943 года. На территории этого легендарного места несколько братских могил и памятников.

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