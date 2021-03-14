В Волгоградской области хозяйка кафе приспособила подсобку под секс-притон

Расследования 14.03.2021 11:47
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14.03.2021 11:47
Хозяйке кафе грозит до 5 лет лишения свободы за организацию притона для оказания сексуальных услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летняя ранее неоднократно судимая жительница города Камышина с января по август 2020 года, являясь владелицей заведения общепита, расположенного на трассе Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», приспособила подсобку для встреч жриц любви с клиентами. 21 августа 2020 года секс-притон был раскрыт.
В отношении предприимчивой женщины дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ – «Систематическое предоставление помещения для занятия проституцией». Обвиняемая созналась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
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