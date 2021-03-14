Скандальная история с начальником тыла ГУ МВД России по Волгоградской области полковником внутренней службы Эдуардом Ахмедовым закончилась его увольнением из органов. На официальном сайте ведомства сведения о нем удалены.

прокуратуры региона, которые имеются в распоряжении информагентства, отмечается, что факты об участии высокопоставленного сотрудника полиции в коммерческой структуре с 2002 года были подтверждены проверкой еще в сентябре-октябре 2020 года. Напомним, редакция ИА "Высота 102" рассказывала о ситуации в материале "Полицейского начальника в Волгоградской области заподозрили в коммерческой деятельности". В материалах

Напомним, что в ГУ МВД России по Волгоградской области также была проведена проверка в отношении данного полковника, поводом для которой стала информация надзорного ведомства о том, что Ахмедов Эдуард Султанахметович, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, являлся членом сельскохозяйственного кооператива "Дары Юждага" (Дагестан), длительное время был его членом, "но не отражал сведения об участии в нем в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". Тем не менее, все это не мешало Ахмедову возглавлять тыл ГУ МВД России по Волгоградской области и ранее - ОМВД России по Среднеахтубинскому району.