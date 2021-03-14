Расследования

"Коммерсанта" в полицейской форме уволили из ГУ МВД по Волгоградской области

Расследования 14.03.2021 19:49
0
14.03.2021 19:49


Скандальная история с начальником тыла ГУ МВД России по Волгоградской области полковником внутренней службы Эдуардом Ахмедовым закончилась его увольнением из органов. На официальном сайте ведомства сведения о нем удалены.
Напомним, редакция ИА "Высота 102" рассказывала о ситуации в материале "Полицейского начальника в Волгоградской области заподозрили в коммерческой деятельности".  В материалах прокуратуры региона, которые имеются в распоряжении информагентства, отмечается, что факты об участии высокопоставленного сотрудника полиции в коммерческой структуре с 2002 года были подтверждены проверкой еще в сентябре-октябре 2020 года. 
Напомним, что в ГУ МВД России по Волгоградской области также была проведена проверка в отношении данного  полковника, поводом для которой стала информация надзорного ведомства о том, что Ахмедов Эдуард Султанахметович, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, являлся членом сельскохозяйственного кооператива "Дары Юждага" (Дагестан), длительное время был его членом, "но не отражал сведения об участии в нем в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". Тем не менее, все это не мешало Ахмедову возглавлять тыл ГУ МВД России по Волгоградской области и ранее - ОМВД России по Среднеахтубинскому району.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
14.03.2021 14:03
Расследования 14.03.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 11:47
Расследования 14.03.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2021 20:23
Расследования 13.03.2021 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 16:33
Расследования 11.03.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 14:33
Расследования 11.03.2021 14:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 10:08
Расследования 11.03.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2021 15:09
Расследования 10.03.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2021 12:17
Расследования 10.03.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2021 10:53
Расследования 10.03.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2021 20:16
Расследования 09.03.2021 20:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Стали известны итоги оптимизации здравоохранения Волгоградской области за 10 летСмотреть фотографии
19:49
"Коммерсанта" в полицейской форме уволили из ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:35
В Волгограде ДТП парализовало движение троллейбусов в Дзержинский районСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один погибСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде следователи выясняют причину смерти тамады во время праздникаСмотреть фотографии
17:29
Чучело Масленицы в Волгограде сгорело за 12 минут (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Блин, это Масленица: волгоградцы встретились на первом разрешенном празднике после пандемииСмотреть фотографии
15:27
Суточная смертность от коронавируса снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:03
Виновнику крупного ДТП на плотине Волжской ГЭС смягчили приговорСмотреть фотографии
13:48
В Волгоградской области нашли системные нарушения в реализации программы переселения из аварийного жильяСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области хозяйка кафе приспособила подсобку под секс-притонСмотреть фотографии
11:06
Бесплатными блинами завлекают волгоградцев на Широкую МасленицуСмотреть фотографии
09:40
Мэрия Волгограда опровергла данные о продаже рекреационной зоны для коммерческой застройкиСмотреть фотографии
08:15
«Лекарства в России больше нет»: как спастись 75-летней волгоградке с болезнью ПаркинсонаСмотреть фотографии
20:23
Бывшие школьники - о "сладкой жизни" криминальной учительницы из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:40
12-метровой Масленице в Волгограде надели медицинскую маскуСмотреть фотографии
15:44
Перекресток с дурной славой в Дзержинском районе Волгограда снова притянул ДТПСмотреть фотографии
14:07
Болельщики раскритиковали главного тренера волгоградского "Ротора" после поражения от "Урала"Смотреть фотографии
13:01
Дома стены не помогли: в Волгоградской области еще семь человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
10:13
Бездомная собака покусала ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде водитель скрылся после наезда на школьницуСмотреть фотографии
09:58
Рекордная афера: главбух из Волгограда отдала мошенникам 5,4 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:57
Сбитый фургоном пешеход под Волгоградом впал в комуСмотреть фотографии
08:55
Пожилых жителей Волгоградской области "выпустят на свободу" 1 апреляСмотреть фотографии
22:06
«Мой муж – охранник губернатора»: учительницу из Волгограда арестовали за грандиозный развод людей на деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:51
Чистили ерики, а обчистили бюджет: в Волгоградской области раскрыли очередную аферу при реализации нацпроектаСмотреть фотографии
19:35
Всеобщий перчаточный режим в Волгоградской области отмененСмотреть фотографии
19:17
Универсальный вы наш: экс-замглавы облкомприроды Эдуард Кривов «всплыл» на новом местеСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде Роспотребнадзор проверяет кадетский корпус на острую кишечную инфекциюСмотреть фотографии
18:04
«Синара-Девелопмент» предлагает ипотеку с рекордно низкой ставкойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 