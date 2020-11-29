Полицейского начальника в Волгоградской области заподозрили в коммерческой деятельности

В ГУ МВД России по Волгоградской области проводится проверка в отношении начальника Тыла полковника внутренней службы Эдуарда Ахмедова. Как сообщает ИА "Высота 102", это стало известно из письма Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации.









Поводом для проведения проверки явилась информация из прокуратуры Волгоградской области о том, что Ахмедов Эдуард Султанахметович, "согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, являлся членом сельскохозяйственного кооператива "Дары Юждага" ...Ахмедов АС. длительное время был членом СПК "Дары Юждага", не отражал сведения об участии в нем в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера...", - говорится в сообщении надзорного органа. Вместе с тем особо подчеркивается, что "доход Ахмедов Э.С. не получал".

Для чего тогда принимал участие и являлся одним из членов данного кооператива высокопоставленный госслужащий, рискуя быть уволенным со службы в любой момент - непонятно. Тем более он не мог не знать о том, что Статьей 82.1 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.11.2011 N 342-ФЗ прямо предусмотрено безусловное увольнение хотя бы за представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Тем не менее все это не мешает Эдуарду Ахмедову возглавлять Тыл ГУ МВД России по Волгоградской области и не мешало возглавлять ранее ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области.