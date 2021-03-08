Происшествия 08.03.2021 14:00
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08.03.2021 14:00
Минувшей ночью сгорел развлекательный центр «Перекресток» в городе Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 2:31 оперативному дежурному поступил сигнал о возгорании кровли кирпичного здания в переулке Коммунальном. На место выехала 23-я пожарно-спасательная часть. Огонь удалось полностью ликвидировать в 6:10. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
В социальных сетях жители Урюпинска выразили сожаление о потере одного из самых посещаемых мест города.
«Мда, единственное путевое место в Урюпинске и то сгорело», - прокомментировал один из пользователей соцсети.
Видео: Данил Шульга
Фото: Денис Садковский
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