Путин наградил главу Роспотребнадзора по Волгоградской области орденом за борьбу с COVID-19

Общество 06.03.2021 19:21
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06.03.2021 19:21
Руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева награждена орденом Пирогова за борьбу с COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 26-страничный Указ президента РФ, опубликованный сегодня, государственную награду Ольга Зубарева получила «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».
Такой же наградой удостоен и заместитель директора ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Дмитрий Викторов.
Медалью Луки Крымского награждены ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Юлия Герасимова и лаборант ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Надежда Фролова.
Отметим, что орденом Пирогова и медалью Луки Крымского президент Владимир Путин удостоил свыше 200 медиков из различных регионов России.
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