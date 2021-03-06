Путин наградил главу Роспотребнадзора по Волгоградской области орденом за борьбу с COVID-19





Руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева награждена орденом Пирогова за борьбу с COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 26-страничный Указ президента РФ, опубликованный сегодня, государственную награду Ольга Зубарева получила «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Такой же наградой удостоен и заместитель директора ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Дмитрий Викторов.

Медалью Луки Крымского награждены ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Юлия Герасимова и лаборант ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Надежда Фролова.

Отметим, что орденом Пирогова и медалью Луки Крымского президент Владимир Путин удостоил свыше 200 медиков из различных регионов России.



