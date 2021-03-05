Имущество на 17 миллионов арестовали по делу о неуплате налогов в Волгоградской области





Семейная пара из Волжского предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов на 23 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, 50-летний директор коммерческой организации и его 45-летняя супруга в период с 2016-2018 гг, которые фактически руководили коммерческой организацией по торговле автомобильными шинами, уклонились от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении продукции у подконтрольной фирмы. Они не перечислили в бюджет НДС и налог на прибыль в размере более 23 млн рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину супружеская пара не признает. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд. Им грозит до 6 лет лишения свободы. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых (нежилые помещения, квартира и транспортные средства) на общую сумму более 17 млн рублей. Прокуратурой области к обвиняемым предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.



