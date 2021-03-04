Общество

Автолюбители Волгограда «оплакивают» растаявший вместе со снегом асфальт

Общество 04.03.2021 21:08
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04.03.2021 21:08




Снег сошел вместе с асфальтом на ряде загруженных дорог Волгограда, включая отремонтированные несколько лет назад. На проспекте Жукова, капитально обновленном в 2016 году в рамках подготовки к ЧМ-2018,  покрытие далеко не идеальное из-за ям и больших трещин, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили информагентству в администрации Волгограда, в 2020 году срок гарантийных обязательств подрядчика по данному объекту подошел к концу. «На участке проспекта от улицы Рокоссовского до трамвайных путей по Каспийской зафиксировано разрушение продольных швов, в связи с чем  принято решение комплексно заменить полотно по всей ширине проезжей части на этом участке», - заявили в мэрии. 

Асфальт на улице Землячки (на фото) напротив въезда в БСМП №25  от многочисленных  латок, которые перемежаются ухабами, стал ребристым. По такой ужасной дороге ежедневно приходится ездить каретам скорой помощи. Землячки на отрезке Рокоссовского до проезда Дорожников капитально ремонтировали в 2015 году – гарантия на эти работы тоже закончилась. В администрации признали, что дефекты на этой дороге с интенсивным движением, действительно, имеются.
«По мере образования изъянов они устраняются в рамках текущего содержания.  Решение о проведении дальнейших работ будет приниматься по итогам комиссионного обследования объектов улично-дорожной сети, которое проводится ежегодно», - добавили в пресс-службе мэрии. Очередной капитальный ремонт, по всей видимости, в ближайшее время улице Землячки не светит.

Недоумение вызывает у автолюбителей состояние путепровода на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе. Дорожное покрытие на самой улице хорошее, но на мосту над железнодорожными путями асфальт разбит в пух и прах. В городской администрации рассказали, что для приведения в порядок сооружения нужно укрепить его отдельные  элементы по аналогии с работами, выполненными на Комсомольском и Астраханском путепроводах. Однако эти мероприятия дорогостоящие, осилить их можно в рамках национального проекта. Соответствующую заявку муниципалитет уже подготовил.
«Чемпионом» по количеству и глубине выбоин можно назвать улицу Полины Осипенко в поселке Ангарском. Водители вынуждены объезжать глубокие дыры в проезжей части и по встречной полосе, и заезжая на пешеходные дорожки. Для местных жителей есть хорошая новость – в ближайшие месяцы эту дорогу в границах улиц Ангарской и Новорядской ожидает капитальный ремонт. Ремонт просится и на улице Лермонтова, которую частично ремонтировали несколько лет назад. На тех участках, где работы не проводились, дорожные службы зафиксировали ямы и выбоины, которые будут устранены в рамках текущего содержания.
Всего в текущем году в Волгограде планируется комплексная реконструкция 40 дорожных объектов. Подрядные организации, уже определенные по итогам конкурсных процедур, начнут работу, как только позволит погода.

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