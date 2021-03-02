Здравоохранение

Более 1000 сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-19

Здравоохранение 02.03.2021 11:50 Новости компаний
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02.03.2021 11:50 Новости компаний


Более 1000 сотрудников Приволжской железной дороги сделали прививку от COVID -19. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, вакцинация железнодорожников проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в клиниках сети «РЖД-Медицина» в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Профилактические прививки в первую очередь ставятся медицинскому персоналу и железнодорожникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, повышать безопасность пассажирских и грузовых перевозок. 
Клиники сети «РЖД-Медицина» участвуют в реализации программы массовой вакцинации населения, стартовавшей в России 18 января текущего года. По мере поступления новых партий препарата в регионах список пунктов, где могут пройти вакцинацию работники железнодорожного транспорта и другие граждане, будет расширен.
Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи» при  хранении и транспортировке вакцины. Прививка делается бесплатно, по предварительной записи по телефонам: 
8 (8452) 41-37-82 (Саратов);
8 (8442) 43-50-55, +7-961-062-55-53 (Волгоград);
8 (8512) 32-33-81, +7-961-812-51-95, (Астрахань).

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