Расследования

В Волгограде напавшему с монтировкой на полицейского грозит до 10 лет тюрьмы

Расследования 01.03.2021 13:34
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01.03.2021 13:34


В Дзержинский районный суд Волгограда направлено уголовное дело о нападении водителя с монтировкой на полицейского. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина,  санкция статьи УК РФ о применении населения в отношении представителя власти предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 21 ноября прошлого года на улице Голубинской в центре Волгограда сотрудники ППС остановили легковушку «BMW» с недействительными госномерами под управлением Левона Оганесяна. Мужчина вышел из автомобиля с железной монтировкой в руке и нанёс ею несколько ударов в область головы старшего лейтенанта. Его напарник был вынужден открыть огонь и ранил напавшего в ногу. Постановление об аресте злоумышленника судья принял на выездом заседании в медицинской палате, где проходил лечение Оганесян. Под стражей он находится и по сей день.

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