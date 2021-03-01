Насильник и убийца школьницы предстанет перед судом в Волгоградской области





Завершено расследование уголовного дела об убийстве 10-летней девочки в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, обвинение в совершении этого тяжкого преступления, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней предъявлено 32-летнему местному жителю.

По данным следствия, поздно вечером 4 ноября прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своей знакомой, которой дома не оказалось. На пороге мужчину встретила 10-летняя дочь хозяйки. Под предлогом отправиться на поиски матери злоумышленник увел девочку в лесополосу, расположенную на окраине населенного пункта, где подверг ее сексуальному насилию, а затем задушил.

Сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы Клетского района 5 ноября 2020 года. В полицию о пропаже девочки сообщила ее мать. Пока в поселке, где произошло ЧП, шли крупномасштабные поисковые мероприятия, участие в которых принимали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтеры, следователи во взаимодействии с оперативными службами МВД отрабатывали на причастность к расследуемому преступлению местных жителей, в первую очередь, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

В результате удалось получить неопровержимые доказательства того, что преступление было совершено 32-летним приятелем матери убитой девочки. Под давлением улик мужчина сознался в содеянном, указав место сокрытия тела.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Волгоградской области. За содеянное злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.



