Насильник и убийца школьницы предстанет перед судом в Волгоградской области

Расследования 01.03.2021 09:40
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01.03.2021 09:40
Завершено расследование уголовного дела об убийстве 10-летней девочки в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, обвинение в совершении этого тяжкого преступления, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней предъявлено 32-летнему местному жителю.
По данным следствия, поздно вечером 4 ноября прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своей знакомой, которой дома не оказалось. На пороге мужчину встретила 10-летняя дочь хозяйки. Под предлогом отправиться на поиски матери злоумышленник увел девочку в лесополосу, расположенную на окраине населенного пункта, где подверг ее сексуальному насилию, а затем задушил.
Сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы Клетского района 5 ноября 2020 года. В полицию о пропаже девочки сообщила ее мать. Пока в поселке, где произошло ЧП, шли крупномасштабные поисковые мероприятия, участие в которых принимали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтеры, следователи во взаимодействии с оперативными службами МВД отрабатывали на причастность к расследуемому преступлению местных жителей, в первую очередь, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
В результате удалось получить неопровержимые доказательства того, что преступление было совершено 32-летним приятелем матери убитой девочки. Под давлением улик мужчина сознался в содеянном, указав место сокрытия тела.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Волгоградской области. За содеянное злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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