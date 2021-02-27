В Волгограде прошли одиночные пикеты в защиту Волго-Ахтубинской поймы





Сегодня в Волгограде прошли одиночные пикеты против вырубки 8,5 тысяч дубов в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма". Как сообщает ИА «Высота 102», активисты, представляющие международную организацию "Гринпис", вышли с плакатами к зданию администрации региона. Общественники выступают против строительства дороги через дубовый лес и считают, что трасса должна пройти по другому маршруту.

По мнению экозащитников, магистраль следует проложить вдоль уже существующей автодороги "Краснослободск - Средняя Ахтуба" для минимизации вреда природе. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области данный вариант считают нежизнеспособным, поскольку федеральное законодательство запрещает строить трассы через населенные пункты. Также в федеральном ведомстве в ходе общественных обсуждений данной темы ранее поясняли, что в таком случае потребуется возведение насыпи высотой несколько метров, которая разделит поселки на части. Также потребуется вырубка деревьев, перенос инженерных сетей и выкуп жилых домов у собственников.

Новая магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. В конце прошлого года была определена компания для строительства первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме – на отрезке от моста через Ахтубу до поселка лебяжья Поляна. Второй этап дороги должен пройти, в том числе, через дубовую рощу. Власти региона заявляют, что на территории поймы будут произведены компенсационные высадки 235 тысяч деревьев.



