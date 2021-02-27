Экология

В Волгограде прошли одиночные пикеты в защиту Волго-Ахтубинской поймы

Экология 27.02.2021 20:03
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27.02.2021 20:03


Сегодня  в Волгограде прошли одиночные пикеты против вырубки 8,5 тысяч дубов в природном парке  "Волго-Ахтубинская пойма". Как сообщает ИА «Высота 102», активисты, представляющие международную организацию "Гринпис", вышли с плакатами к зданию администрации региона. Общественники выступают против строительства дороги через дубовый лес и считают, что трасса должна пройти по другому маршруту.
По мнению экозащитников, магистраль следует проложить вдоль уже существующей автодороги "Краснослободск - Средняя Ахтуба" для минимизации вреда природе. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области данный вариант считают нежизнеспособным, поскольку федеральное законодательство запрещает строить трассы через населенные пункты. Также в федеральном ведомстве в ходе общественных обсуждений данной темы ранее поясняли, что в таком случае потребуется возведение насыпи высотой несколько метров, которая разделит поселки на части. Также потребуется вырубка деревьев, перенос инженерных сетей и выкуп жилых домов у собственников.
Новая магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. В конце прошлого года была определена компания для строительства первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме – на отрезке от моста через Ахтубу до поселка лебяжья Поляна. Второй этап дороги должен пройти, в том числе, через дубовую рощу. Власти региона заявляют, что на территории поймы будут произведены компенсационные высадки 235 тысяч деревьев.

Между тем, Минприроды РФ сразу не согласовало ослабление режима особой охраны Волго-Ахтубинской поймы, которое позволит вырубать дубы для строительства линейных объектов. Федеральное ведомство запросило у администрации региона дополнительные обосновывающие материалы, после изучения которых и направления ряда запросов в профильные структуры будет принято окончательное решение.

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