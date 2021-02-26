Спорт

Волгоградский «Ротор» одержал первую победу после зимнего перерыва над «Тамбовом» - 3:1

Спорт 26.02.2021 21:21
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26.02.2021 21:21


Волгоградский «Ротор» со счетом 3:1 победил в сегодняшнем матче с «Тамбовом». Встреча проходила  на стадионе в Саранске в рамках  20-ого тура премьер-лиги и первого матча чемпионата России после зимнего перерыва без зрителей.  Как сообщает ИА «Высота 102», игру «Ротор» начал активно. И уже на 6-ой минуте у капитана волгоградского клуба Сергея Макарова была возможность забить гол, но «Тамбов» выручил вратарь Сергей Рыжиков. Минут через пять «Тамбов» ответил сопернику тем  же опасным моментом. Игрок соперника волгоградского клуба  вышел практически один на один с вратарем «Ротора», но Чондрич смог отразить удар и перевел мяч на угловой. После взаимного обмена опасными моментами игроки несколько поубавили пыл. А за несколько минут до окончания первого тайма «Ротор» все-таки пропустил гол. 
Главный тренер «Ротора», видимо, остался недоволен ходом игры и после перерыва сделал тройную замену в составе команды. И эти комбинации принесли результат. «Ротор» снова, как и в первом тайме, начал игру первым номером и уже через девять минут после перерыва волгоградский клуб смог сравнять счет благодаря автоголу. После этого волгоградцы  не снизили давление и продолжали наседать на ворота соперника. И результат не заставил себя долго ждать. Уже на 58-ой минуте встречи полузащитник «Ротора» Кипиани забил второй мяч в ворота «Тамбова». Игра продолжалась в том же ритме при игровом преимуществе волгоградцев. Финальный аккорд был поставлен на 71-ой минуте, когда нападающий «Ротора» Андреас Понсе сумел в третий раз поразить ворота противника. 
Несмотря на одержанную победу, «Ротор» остался на 13-ом месте в турнирной таблице. «Тамбову» падать ниже некуда – команда находится по-прежнему на последнем, 16-ом  месте. Следующую игру волгоградский клуб проведет дома – 6 марта "Ротор" встретится с «Химками».
Фото ФК "Тамбов".

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