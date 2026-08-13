



В ночь с 12 на 13 августа ВСУ предприняли очередную попытку прорыва воздушного пространства России. По информации Минобороны, массированной атаке подверглись 18 регионов.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в Минобороны.

Среди регионов, где расчёты отражали налёт: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тульская, Ульяновская области, Московский регион, Башкортостан, Крым, Татарстан, Краснодарский край. Кроме того, часть смертоносных аппаратов перехвачены над над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, ранее в 01:47 на территории Волгоградской области была объявлена Беспилотная опасность. На текущий момент режим всё ещё продолжает действовать.