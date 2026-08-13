ВС РФ разгромили беспилотниками украинские порты Рени и Измаил





Вооружённые силы сообщили о продолжении демилитаризации портов Украины на черноморском побережье, используемых ВСУ для размещения военных грузов, подразделений вооружений и координации боевых действий. В ночь с 12 на 13 августа массированному удару БПЛА подверглись порты Рени и Измаил.

На территории порта Рени подразделения беспилотных войск Минобороны вычислили и сровняли с землёй пункт управления военно-морских сил Украины. В порту Измаил поражены сразу несколько объектов, в числе которых сооружения, используемые для размещения бойцов ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, помогающей террористическим формированиям транспортировать военные грузы, а также складские помещения.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 12 июля ВС РФ нанесли удар по крупной топливной базе, отвечающей за снабжение портов Одессы.

Фото из архива Минобороны