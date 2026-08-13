



Радость от покупки нового китайского автомобиля жительнице Волгоградской области подпортила игра в «кошки-мышки» с автосалоном. Пообещав женщине весьма ощутимую скидку, менеджеры, которые заранее накрутили цену на иномарку, попросту продали ей еще одну допуслугу.

– В октябре 2024 года в одном из автосалонов женщина покупала CHANGAN EADO PLUS. Клиентке предложили оформить кредит, получив скидку и забрав иномарку не за 2.580.000, а за 2 миллиона 280 тысяч рублей. Уже позже волгоградка узнала, что якобы скидочная стоимость автомобиля и была реальной рыночной, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Не предупреждая клиентку ни о каких дополнительных услугах, сотрудники автосалона все-таки положили « в нагрузку» сертификат ООО «Абсолют» на триста тысяч рублей, который она оплатила за счет кредита.

– Заключенное допсоглашение лишь создавало видимость свободного выбора покупки машины со скидкой ( при условии оформления навязанных услуг) и покупкой по завышенной цене, которая на тот момент уже была согласована с клиенткой, – уточнили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Подобные действия продавца стали злоупотреблением правом, так как служили способом навязать покупателю невыгодные условия.

Разобравшись в деталях, Урюпинский городской суд согласился с просьбой автовладелицы о возврате ей 300 тысяч рублей.

– Суд также пришел к выводу, что ООО «Дек», которое и продавало автомобиль, не довело до покупателя важной информации, позволившей принять верное решение. В результате дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомобиля, заключенному между жительницей Волгоградской области и ООО «Дек», признано недействительным. В пользу потерпевшей с компании взыскано 12.500 тысяч рублей – пять тысяч на покрытие морального ущерба, еще пять тысяч – на оплату оказанной юридической помощи и две с половиной – в качестве штрафа, – уточнили в суде.

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