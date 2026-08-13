В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность





В Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующие оповещения в 09:05 жителям и гостям региона начало рассылать через смс, ведомственное приложение и соцсети МЧС России.

Теперь граждане могут покинуть укрытия, безопасно находиться на открытых участках улиц, возобновить использование лифтов и приближаться к остеклённым проёмам.

Отметим, как ранее сообщала редакция, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 13 августа в 01:47. В общей сложности предупреждение действовало немногим больше семи часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»